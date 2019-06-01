مصدر إعلامي: تأجيل عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

علمت صحيفة أمريكية من مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية قررت تأجيل فرض عقوبات جديدة على إيران.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجّلت فرض عقوبات جديدة شديدة على الصناعة البتروكيماوية في إيران.

وكانت وزارة المالية الأمريكية خططت لفرض عقوبات جديدة على إيران أواسط مايو/أيار.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت قيودا على الصناعة البتروكيماوية الإيرانية منها ما يحظر ابتياع بعض منتجاتها. ومن المفروض أن تحظر العقوبات الجديدة التعامل مع شركات إيرانية محددة من شركات الصناعة البتروكيماوية.

يجدر بالذكر أن المزيد من التوتر شاب العلاقات الإيرانية الأمريكية في الشهر الأخير. وأعلنت واشنطن أن الهدف من فرض عقوباتها على إيران تغيير سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.