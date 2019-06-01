العثور على سفينة قديمة في خليج المكسيك (صور)

يذكر التقرير أنها بقايا سفينة شراعية خشبية من منتصف القرن التاسع عشر. يبلغ طول السفينة حوالي 37.8 مترًا، ويعتقد الخبراء أنهم اكتشفوا سفينة شراعية أو شراعية حربية، لكنهم لم يتمكنوا بعد من تحديد إلى أي دولة تنتمي. يوجد على عجلة القيادة للسفينة النقش "2109"، والذي يمكن أن يساعد في تحديد أصل السفينة.
تمكنت كاميرات المركبات، التي غاصت إلى الأعماق، من التقاط العديد من القطع الأثرية من النحاس والحديد. ومع ذلك، لم يتم العثور عليها أثناء الغوص.
ويعتقد الخبراء أن السفينة غرقت بسبب الحريق، لأن بعض الأجزاء عليها آثار حرق.
During recent #Okeanos dive to test ROV equipment in Gulf of Mexico, we made an unexpected & exciting #discovery: the wreck of a mid-19th century wooden sailing vessel. More info & video: https://t.co/FxYOzcPZEs. So much we don't yet know about our own planet… pic.twitter.com/7rSB7duIoO— NOAA Ocean Explorer (@oceanexplorer) May 28, 2019
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