بهذه الطريقة تساهم دول الناتو في "تخويف روسيا"

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لصحيفة ألمانية أن ألمانيا يجب أن تزيد الإنفاق في مجال الدفاع إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي لصحيفة "بيلد" أن ألمانيا وغيرها من أعضاء حلف الناتو مطالبة بزيادة الإنفاق العسكري لزيادة إسهامها في "تخويف روسيا"، مشيرا إلى أن الناتو "أداة في غاية الأهمية لتخويف روسيا".

وبحسب بومبيو فإن الحكومة الألمانية وعدت بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وينبغي أن تبر بوعدها.