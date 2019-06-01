ظريف يدعو الدول الأوروبية لدعم الاتفاق النووي فعليا وليس نظريا

أدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سياسات الدول الأوروبية تجاه الصفقة النووية، مشيرًا إلى أنها تؤيد الاتفاقية نظريا وليس بشكل فعلي.

وقال ظريف خلال مقابلة مع تلفزيون العالم:

"لدي سؤال للحكومات الأوروبية.. كم عدد الشركات الأوروبية التي تعمل حاليًا في إيران؟ كم عدد البنوك الأوروبية التي تقدم خطابات اعتماد لإيران؟ يجب على الدول الأوروبية أن تظهر عمليا دعمها للاتفاقية النووية، وليس بالخطابات والكلمات فقط".

وفي وقت سابق، دعا ظريف المجتمع الدولي إلى المساهمة في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي يحبذ استخدام الدبلوماسية فيما يتعلق بقرار إيران الرفض جزئيًا للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الايراني.

وأشارت ميركل، إلى أن الاتفاق النووي مفيد لكل من إيران والاتحاد الأوروبي، مشددة أن على طهران التفكير مليا بكيفية التصرف في المستقبل قبل الانسحاب من الاتفاق.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هناك أيضا اختلافات في الرأي مع الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران، لكنها شددت على أن أوروبا لا تريد تصعيد التوتر مع إيران.