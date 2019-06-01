"طالبان" الأفغانية تؤكد مواصلة القتال لحين تحقيق "الأهداف"

توعد زعيم حركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، بمواصلة القتال حتى تحقيق ما أسماه بـ"أهداف الحركة" مشيرا إلى أنها لا تزال غير مستعدة لبدء محادثات مع الحكومة المدعومة من الغرب في كابول.

ونقلت وكالة عمون الإخبارية الرسالة السنوية لزعيم طالبان سعى زعيم طالبان الملا هيبة الله أخونزاده والتي طمأن فيها الأفغان بأن طالبان تريد إنهاء صراع استمر عقودا وحكومة تمثل جميع الأفغان.

وقال زعيم طالبان في رسالته "لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا صب الماء البارد على جبهات الجهاد الساخنة أو نسيان تضحياتنا على مدى 40 عاما قبل تحقيق أهدافنا".وأضاف أن طالبان تريد "إنهاء الاحتلال وإنشاء نظام إسلامي".

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أكدت عدم مشاركة أي مسؤول أفغاني يمثل ما وصفتها بـ "إدارة كابول" في المباحثات الأفغانية الداخلية التي من المقرر أن تنعقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن بيان للحركة.

وأشارت جريدة "صبح كابول اليومية"، نقلاً عن بيان لطالبان إلى أن "لقاء اليوم بين السياسيين الأفغان مع مندوبي الحركة في موسكو سيتم إجراؤها بدون حضور ممثلي الحكومة الأفغانية كريم خليلي والسفير الأفغاني في روسيا".

ويتوافق هذا البيان مع الموقف الصارم الذي تنتهجه طالبان والقاضي بعدم الحوار مع الحكومة الأفغانية التي ترى فيها "دمية بيد الغرب" وذلك منذ بدء جلسات الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام 2018.