البرازيل تسجل حالات إصابة بجنون البقر

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "حالة الإصابة بجنون البقر، أو اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، اكتشفت لدى بقرة عمرها 17 عاما. وأضافت أنها أخذت العينات اللازمة لإجراء الفحوص وأحرقت باقي أجزاء البقرة".

كما نص البيان: "لم يدخل أي جزء من الحيوان السلسلة الغذائية ولا يوجد خطر يهدد السكان".

وأبلغت الوزارة جميع المستوردين بالحالة أمس الجمعة وكذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ووفقا لوكالة "رويترز"اعتبرت الحالة "شاذة" لأن البقرة حملت البروتين الذي يسبب المرض تلقائيا ولم يصل إليها عن طريق الغذاء.

الجدير بالذكر أن حالات الإصابة التقليدية بجنون البقر يحدث عند إطعام الماشية نسيجا من مخ أو نخاع حيوانات مجترة أخرى، وهو أمر محظور حاليا في كل الدول المنتجة للحوم تقريبا بما في ذلك البرازيل.