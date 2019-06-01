أسود نادرة بيضاء تنتقل إلى إسطنبول لتصبح موطنا جديدا لها

وذكرت وكالة "الأناضول" أن 4 أسود بيضاء نادرة حطت رحالها في حديقة حيوانات في إسطنبول، وهي عبارة عن أسدين ولبؤتين من هذا النوع الذي لم يتبق منه سوى العشرات في العالم.

واستقدمت الحديقة هذه الأسود من جمهورية التشيك، ووضعت الحيوانات الأربعة، في "حديقة الأسود" الواقعة في منطقة طوزلا في الشطر الآسيوي من إسطنبول والتي تعد الأولى من نوعها في تركيا والمنطقة.

وقال مدير عام مجموعة "فيابورت"، المشغلة للحديقة، أوغون طورانلي، إن التقديرات تشير إلى بقاء 30 أسدا أبيضا في العالم، وأشار إلى أن موطنها هو جنوب أفريقيا.

ولفت إلى أن هذه الأسود تتناول يوميا 20 كغ من اللحم، حيث تتغذى يوما وتمتنع عن الطعام في اليوم التالي.

وأكد أن سبب استقدام هذه الأسود البيضاء التي تعد الأولى من نوعها في تركيا، هو تعزيز السياحة من جهة، وإدامة نسلها من جهة أخرى.

و"حديقة الأسود" مصممة وفق معايير الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية، وتم جلب أنواع الحيوانات الموجودة فيها من دول مثل جمهورية التشيك، وبلجيكا، وبولندا، ومالطا.