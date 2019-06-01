ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار في فرجينيا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار في مركز بلدية في مدينة فرجينيا.

وأكد ترامب عبر صفحته على تويتر أن الحكومة الفيدرالية مستعدة لدعم السلطات المحلية فيما يتعلق بحادثة إطلاق النار.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июня 2019 г.

وكتب على تويتر:"لقد تحدثت مع حاكم فرجينيا رالف نورثهام الليلة الماضية، وكذلك مع العمدة ونائب رئيس البلدية هذا الصباح لأعرب عن تعازينا في هذا المجتمع العظيم، الحكومة الفيدرالية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تكون مطلوبة".

وقام شخص بإطلاق النار في مركز البلدية بالمدينة، بعد ظهر أمس الجمعة، قتل 11 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 6 آخرين قبل أن يقتل نفسه.