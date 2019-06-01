مقتل شخصين وجرح 13 في هجوم على مقر أمني بغزني وسط أفغانستان

كابول — سبوتنيك. وأعلن الحاكم، وحيد الله كليم زاي، في بيان، سقوط "قتيلين و 13 جريحاً في حصيلة أولية للهجوم في غزني".

وأشار إلى أن "الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة ثم بدأ مسلحون هجومهم على المقر".

وأظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي أن 53 مدنيا قتلوا وأصيب نحو 270 آخرين خلال الربع الأول من العام الجاري، في مختلف أنحاء أفغانستان، بارتفاع نسبته 21% عن الفترة ذاتها من عام 2018.

وكان 6 أفغان لقوا مصرعهم في 10 مايو/ أيار الماضي، لدى انفجار لغم زرعه مجهولون على جانب طريق بولاية دايكُندي وسط البلاد.

وتقوم القوات الأمريكية بتقديم الدعم للقوات الأفغانية في عملياتها ضد طالبان، وتصاعد القتال خلال فترة شهدت محادثات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 عاما، بينما ترفض طالبان اقتراحات وقف لإطلاق النار مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي أولا.