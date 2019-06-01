مشجعة شبه عارية تقتحم ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام وسط دهشة اللاعبين (صور)

وحسب "ديلي ميل" البريطانية كانت المشجعة ترتدي القليل من الملابس وهي تركض نحو نجوم مثل فيرجيل فان دايك من ليفربول.
وأخيراً تم القبض على المشجعة المراوغة من قبل الحكام ومرافقتها خارج الملعب بينما يراقب اللاعبون في دهشة.
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / TOBY MELVILLE
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / CARL RECINE
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / SERGIO PEREZ
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / SERGIO PEREZ
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / CARL RECINE
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / TOBY MELVILLE
- مشجعة تقتحم مباراة ليفربول وتوتنهام© REUTERS / SERGIO PEREZ
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