ضحايا عشق التسلق... فقدان متسلقين أجانب وهنود في جبال الهيمالايا

أرسلت السلطات الهندية فريق إنقاذ للبحث عن 8 متسلقين حاولوا تسلق ثاني أعلى قمة جبلية بالهند بعد تأخرهم بالعودة إلى مخيمهم.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين هنديين قولهم إنه تم إرسال فريق إنقاذ للبحث عن ثمانية متسلقين كانوا يحاولون تسلق جبل داندا ديفي ثاني أعلى قمة جبلية بالهند لكن يعتقد أنهم تعرضوا لانهيار جليدي كبير.

وأفاد كومار جوجداندا أكبر مسؤول حكومي بمنطقة بيثوراجار في ولاية "أوتار كاند" الجبلية أن البحث بدأ اليوم السبت عندما تأخر المتسلقون عن العودة لمخيمهم مشيرا إلى أن البحث قد يستغرق عدة أيام للوصول إلى المنطقة التي يعتقد أنها كانت آخر محطاتهم".

وقال سانجاي جونجيال المفتش العام للشرطة بقوة التحرك السريع في أوتار كاند إن متسلقين آخرين بالمجموعة كانوا قد عادوا في وقت سابق وأبلغوا المسؤولين أن رفاقهم لم يعودوا لقاعدتهم وفقا للبرنامج.

وبحسب الوكالة، فإن طائرات الهليكوبتر المشاركة في البحث لا تستطيع الهبوط في أي موقع بالمنطقة المعنية لوعورة التضاريس.

وأضاف المسؤولون إن من بين المفقودين متسلقون من بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا والهند.

والمنطقة التي فقد فيها المتسلقون تقع ضمن الجزء الهندي من مرتفعات الهيمالايا، ويقع الحادث قرب نهاية موسم التسلق الذي شهد حوادث وفاة متزايدة على نحو خاص هذا العام.

ولقي تسعة على الأقل حتفهم في الجانب النيبالي من جبل إيفرست حتى الآن هذا العام وهو أدمى موسم لتسلق القمة منذ 2015.