رئيس السلفادور الجديد يتعهد معالجة مشاكل البلاد... هكذا علق ترامب على توليه منصبه

تولى رئيس السلفادور الجديد، ناييب بوكيلي، مهام منصبه، اليوم السبت، متعهدا بعلاج البلد الواقع في أمريكا الوسطى، والذي وصفه بأنه "طفل مريض" بعد أن أدت سنوات من العنف والهجرة إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

ووضع رئيس بلدية سان سلفادور السابق، البالغ من العمر 37 عاما، حدا لنظام الحزبين الذي سيطر على البلاد لثلاثة عقود، بعد أن فاز بأصوات أكثر مما حصل عليه جميع المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير/شباط، وفقا لرويترز.

وقال بوكيلي للجماهير: "بلادنا مثل طفل مريض والآن على الجميع الاعتناء به… علينا أن نعاني قليلا الآن وعلينا أن نشعر بقليل من الألم ونتحمل مسؤوليتنا وكلنا كأخوة لندفع هذا الطفل إلى الأمام".

وتعهد بوكيلي برفقة زوجته الحبلى، جابرييلا رودريغيز، باتخاذ قرارات صعبة لهذا البلد الفقير خلال فترة ولايته، التي تستمر خمس سنوات دون أن يذكر تفاصيل.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من خلال حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على تنصيب ناييب بوكيلي رئيسا للسلفادور، بالتأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون معه.

The United States stands ready to work with @NayibBukele to advance prosperity in El Salvador and the hemisphere. Congratulations President Bukele on your inauguration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2019

وغرد ترامب لبوكيلي: "الولايات المتحدة مستعدة للعمل معك لتعزيز الازدهار في السلفادور ونصف الكرة الأرضية، تهانينا للرئيس بوكيلي على تنصيبك".

وأعلن ناييب بوكيلي عن فوزه في انتخابات رئاسة السلفادور، بشهر فبراير/شباط، بعدما ضمن أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات.