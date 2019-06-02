ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إذا لم تحصل على ما تريده

وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قبل زيارة الدولة التي يقوم بها لبريطانيا ابتداء من يوم الاثنين "إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال، نايجل فاراج، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات مع الاتحاد".

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، قبل أيام من زيارته الرسمية لبريطانيا، والتي ستستمر من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، بدعوة من الملكة إليزابيث، وذلك قبل حضوره احتفالات الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وقيامه بزيارة إلى أيرلندا.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في وقت سابق، أنها ستستقيل في السابع من يونيو/ حزيران، بعدما أقرت بفشلها في تحقيق الانفصال البريطاني، وهو ما أثار سباقا داخل حزب المحافظين بين المتنافسين على شغل موقعها.

ويرى 4 من الطامحين في الفوز برئاسة حزب المحافظين، خلفا لتريزا ماي، أنه ينبغي لبريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حتى إذا تم ذلك دون اتفاق.