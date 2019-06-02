الجيش الإسرائيلي يكشف أسباب الهجوم على المواقع العسكرية السورية وينشر مقطع فيديو للعملية

كشف الجيش الإسرائيلي، عن أسباب الذي شنه فجر اليوم الأحد، على مواقع عسكرية سورية ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 7 آخرين.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، "أغار جيش الدفاع الإسرائيلي على عدد من الأهداف العسكرية داخل سوريا، ردًّا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه جبل الشيخ شمال هضبة الجولان مساء أمس السبت".

#عاجل جيش الدفاع يستهدف عدد من الأهداف العسكرية في #سوريا ردًّا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه #جبل_الشيخ شمال هضبة #الجولان مساء أمس السبت. من بين الأهداف: بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالاضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز sa2. pic.twitter.com/sDliG5dJoL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢ يونيو ٢٠١٩

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "لقد أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف العسكرية التابعة للجيش السوري وفيها بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز أس أه-2".

#عاجل خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في أعقاب اطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل #إسرائيل.



يعتبر #جيش_الدفاع النظام السوري مسؤولًا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء. pic.twitter.com/8BWte2O9RA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢ يونيو ٢٠١٩

وأشار البيان إلى أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الغارات وفي أعقاب إطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل إسرائيل.

وحمل البيان السلطات السورية المسؤولية عن كل نشاط ضد إسرائيل، انطلاقًا من الأراضي السورية، مؤكداً أنه سيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء.

#صور جوية لبعض الأهداف العسكرية داخل #سوريا والتي تم استهدافها ردًّا على الاعتداء بإطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه منطقة #جبل_الشيخ مساء أمس.



سيواصل #جيش_الدفاع العمل ضد أي محاولة للمساس بمواطني #إسرائيل pic.twitter.com/G8wFqpcj3Q — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢ يونيو ٢٠١٩

وأكد البيان، أن جيش الدفاع سيواصل العمل ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وهو ملتزم بحماية أمنهم.

#على_الخريطة المواقع العسكرية السورية المستهدفة ردًّا على الاعتداء بإطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه #إسرائيل مساء أمس من #سوريا pic.twitter.com/AiOhDqiepP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢ يونيو ٢٠١٩

كانت استطاعت الدفاعات الجوية السورية إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان المحتل وتحديدا من سماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي، خلال موجة الاستهداف الثانية، قبل وصولها إلى تل الشعار، في حين تمكن أحد الصواريخ من الوصول إلى هدفه ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 7 آخرين.