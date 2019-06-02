ترامب عن البريكست: لو كنت مكان بريطانيا ما دفعت 50 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على بريطانيا أن ترفض دفع تكاليف انفصالها عن الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 39 مليار دولار.

وتابع ترامب "لو كنت مكانهم لما دفعت 50 مليار دولار.هذا رقم ضخم".

وأضاف ترامب أنه على بريطانيا الانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعطها بروكسل ما تريده.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات مع الاتحاد.

واعتبر ترامب أن عدم إشراك حزب المحافظين لفاراج زعيم حزب بريكست في المفاوضات مع بروكسل خطأ بعد نجاحه في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وقال ترامب:"إنهم لم يشركوه ولكني أعتقد أنهم سيفعلون صوابا بإشراكهم له".

وقال ترامب "أحب نايجل كثيرا فهو لديه الكثير ليقدمه إنه شخص ذكي للغاية.

ونبه ترامب الوزراء البريطانيين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم تعريض تبادل معلومات المخابرات للخطر من خلال السماح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالدخول إلى شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة ببريطانيا.