مسؤول عسكري إيراني: السفن الأمريكية في مرمى الصواريخ الإيرانية

صرح يحيى رحيم صفوي، أحد كبار مساعدي الزعيم الإيراني الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأحد إن السفن العسكرية الأمريكية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ونقلت رويترز عن صفوي قوله "أول رصاصة ستطلق في الخليج الفارسي سترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار، وسيكون هذا فوق طاقة أمريكا وأوروبا وحلفاء أمريكا كاليابان وكوريا الجنوبية".

وقالت وكالة فارس إن صفوي اقترح إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض الدول في المنطقة وتشكيل تحالف مع البعض الآخر منها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية لا أن يصدر أمرا بالتفاوض.

وجدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي وما يتصل به من عقوبات أمريكية على أساس من الاحترام.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال استقباله عددا من الرياضيين الإيرانيين، "نحن أهل للمنطق والمفاوضات مع شخص يجلس على طاولة المفاوضات باحترام، وليس مع شخص يصدر أمرا بالمفاوضات".