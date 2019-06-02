عسكري إيراني كبير:أي صدام سيرفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

قالت وكالة نقلا عن مسؤول عسكري إيراني كبير، إن أي صدام سيرفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وأكد لمستشار العسكري للمرشد الإيراني، اللواء رحيم صفوي، إن أمريكا وأوروبا وأصدقاؤهما لا يمكن لهم تحمل أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، حسب وكالة أنباء "فارس".

وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام برنت بحر الشمال لشهر أغسطس/آب، ليبلغ سعر البرميل 66.08 دولار، يوم 30 مايو/أيار الماضي وانخفض سعر برميل النفط لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز/يوليو بنسبة 2.02 بالمئة، ليبلغ 57.62 دولار للبرميل.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة بمواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.