رئيس هيئة الأركان الإيرانية: طهران لن تتراجع "قيد أنملة"

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن "اتساع قوة إيران الإقليمية وتعزيز عمقها الاستراتيجي جعل حل أي أزمة في الشرق الأوسط غير ممكن من دون مشاركتها".

وقال اللواء باقري، في بيان له، بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني التي تحل يوم الثلاثاء المقبل: "قدرات إيران الدفاعية ونفوذنا الإقليمي نتاج مدرسة الإمام الخميني وتوصيات المرشد الأعلى علي خامنئي"، وذلك حسب وكالة "تسنيم"الإيرانية.

وأوضح باقري في كلمة اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني، التي تصادف الثلاثاء المقبل، أن "قدرات إيران الدفاعية ونفوذنا الإقليمي نتاج مدرسة الإمام الخميني، مؤكدا أن طهران لن"تدخر جهدا في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن إيران في مواجهة الأعداء".

وأضاف أن إيران لن تتراجع "قيد أنملة عن قدراتها العسكرية والدفاعية"، مؤكدا أن بلاده "ستحول أي تهديد إلى فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية وستقطع يد ورجل أي معتد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية لا أن يصدر أمرا بالتفاوض.

وجدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي وما يتصل به من عقوبات أمريكية على أساس من الاحترام.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال استقباله عددا من الرياضيين الإيرانيين، "نحن أهل للمنطق والمفاوضات مع شخص يجلس على طاولة المفاوضات باحترام، وليس مع شخص يصدر أمرا بالمفاوضات".