"زعيم مفاجئ" يتدخل للوساطة بين واشنطن وطهران

قالت صحيفة يابانية، اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيبدأ وساطة بين طهران وواشنطن، اللتين تصاعد التوتر بينهما في الأسابيع الأخيرة، وسط خشية من تطور ذلك لمواجهة عسكرية".

وأوضحت صحيفة " ماينيتشي شيمبون " واسعة الانتشار في اليابان، أن "آبي سيجري محادثات في طهران مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع في الحكومة اليابانية، أنه من المقرر، أن يصل آبي إلى إيران بين 12-14 يونيو الجاري، مؤكدة أنه "سيلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم 13 يونيو/حزيران، ومع قائد الثورة الإيرانية في اليوم التالي".

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.