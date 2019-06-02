فشل جديد في الإدارة الأمريكية... ترامب يصف تعليقات ميغان ماركل بالـ"قذرة" (فيديو)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحيفة البريطانية "ذي صن" قبيل زيارته الرسمية إلى بريطانيا، وقال، "لم أكن أعلم أن ميغان ماركل أدلت بتعليقات "قذرة" عني".

سخر مستخدمو تويتر من منشور على حساب تويتر الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2020، والتي تهدف إلى الترويج للرسائل المؤيدة لترامب ومكافحة "الأخبار المزيفة" (fake news)، وعلقت "سي إن إن" يوم أمس السبت على تعليقات ترامب تجاه ميغان، وإثر ذلك نشر المسؤولون فيديو على حساب حملة الرئيس الأمريكي، يتحدث ترامب خلاله عن ميغان خلال المقابلة وعلقوا أن مزاعم "سي إن إن" خاطئة.

Fake News CNN is at it again, falsely claiming President Trump called Meghan Markle "nasty." Here is what he actually said. Listen for yourself! pic.twitter.com/kLuPXBLMhf — Official Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 1, 2019

وغرد المستخدمون على حساب حملة ترامب، "هذا ما قاله ترامب في الحقيقة عن ميغان ماركل، استمع بنفسك.

لكن كشف الفيديو المنشور أن ترامب يقول عن ميغان، "لا لم أكن أعلم أنها "قذرة"، وذلك بعد أن سئل ما إن كان يعلم أن دوقة ساسكس لم تكن "لطيفة" بتعليقاتها عنه هلال حملته الانتخابية عام 2016.

They insist Trump never called Markle “nasty” and the proof is audio — and their own subtitles — showing he called her “nasty.” pic.twitter.com/X3ISM8XzA5 — Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) June 1, 2019

وأضاف ترامب أنه لم يكن يعلم أن ماركل وصفته بأنه "يثير الخلاف" و "يكره النساء"، وأشار إلى أنه "من اللطيف" أن تكون "أميرة أمريكية" كجزء من العائلة المالكة البريطانية، وأضاف أنه متأكد من أنها "ستعمل بشكل ممتاز".

وتفجرت التعليقات على المنشور بشكل كبير على تويتر، فلاحظ الكثيرون أن الفيديو حقق هدفا معاكسا للمرغوب فكان الهدف انتقاد "سي إن إن" على "أخبارها المزيفة"، لكن بالنتيجة حصل عكس ذلك فقد قال ترامب عن ميغان بأنها "قذرة" بالفعل.

He actually calls her “nasty” in this audio. That is the exact word he uses. Who is running that war room? George Orwell? https://t.co/6X5Dl979oI — Karen Tumulty (@ktumulty) June 1, 2019

ودافع مستخدمون آخرون عن ترامب معلقين أنه أسيء تفسير أقواله وتم إخراجها من السياق.

Honestly, I expect more from the NYT and you in particular. He is saying he didn't know she had said nasty things about him. He DID NOT call her nasty. You're playing right into the Fake News canard. So easy to lose your credibility. — Jack P (@jack19510211) June 1, 2019

ولن تلتقي ميغان ماركل الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأسبوع المقبل، حيث إنها في إجازة أمومة مع ابنها أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أسابيع.

وأخبر ترامب أيضا الصحيفة البريطانية، أنه لم يعلم أنه لن يلتقي بدوقة ساسكس ويأمل بأنها "بخير".

وسيلتقي زوج ماركل، الأمير هاري بالرئيس الأمريكي خلال مأدبة غداء خاصة في إطار الزيارة وكذلك الأمير هاري.