فيتنام تعدم مليوني خنزير

وقال وزير الزراعة نجويين شوان كونج في اجتماع للبرلمان، إن الفيروس امتد إلى 48 من أقاليم البلاد البالغ عددها 63، ليرتفع عدد الخنازير التي أعدمت من 1.7 مليون إلى مليونين خلال أقل من أسبوع، وفقا لرويترز.

وتمثل الخنازير ثلاثة أرباع إجمالي استهلاك فيتنام من اللحوم. ويبلغ عدد سكان البلاد 95 مليون نسمة، إذ يُستهلك معظم إنتاجها من الخنازير التي تربى في المزارع وعددها 30 مليونا محليا.

ودعا كونج السكان المحليين إلى عدم مقاطعة لحوم الخنازير، وشجع المؤسسات التجارية على تخزين لحومها، تحسبا لحدوث نقص في النصف الثاني من العام.

وأضاف: "يجب ألا نزيد قطعان الخنازير في الوقت الحالي وإنما نحول تركيزنا إلى زيادة أعداد الماشية والدواجن وإنتاج المزارع السمكية".

وتم رصد إنفلونزا الخنازير الأفريقية للمرة الأولى في آسيا في شهر أغسطس/آب الماضي في الصين، أكبر دولة منتجة للحوم الخنازير في العالم.