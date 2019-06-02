بعد أن بحثت سبل التعاون مع هواوي... غوغل تقع تحت التحقيق

تبحث إدارة ترامب ما إذا كانت شركة "غوغل" شركة محتكرة تستطيع أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لعدم وجود شركات أخرى تنافسها في هذا السوق.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تستعد لفتح تحقيق في امتثال غوغل لقوانين مكافحة الاحتكار، وفي حال تم المضي قدما في التحقيق فسيكون طويلا وفوضويا وسيكون التنبؤ بنتائجه مستحيلا من قبل غوغل ومستثميريه، بحسب بلومبرغ

وهذا الأمر يجب أن يخيف غوغل وأي شركة تكنولوجية أخرى، لأنه لا يوجد أي ضمان بأن التحقيق لن ينتشر على شركات ضخمة أخرى.

ويتعرض مسؤولو مكافحة الاحتكار الأمريكيون لضغوط متزايدة من جانب النواب الديمقراطيين والجمهوريين والمدافعين عن إنفاذ أكثر صرامة لقواعد مكافحة الاحتكار، لتكثيف التدقيق في وضع عمالقة التكنولوجيا، مثل "غوغل" و"فيسبوك".

وكان رين شينجفي، مؤسس شركة معدات الاتصالات الصينية الضخمة "هواوي"، قد قال إن الشركة تبحث مع "غوغل" سبل التعامل مع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تعاملات الشركات الأمريكية مع الشركة الصينية.

ثم أعلنت وزارة التجارة الأمريكية منح الشركات مهلة 90 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، وكانت "غوغل" قد ذكرت أنها ستواصل دعم أجهزة هواتف "هواوي" الذكية الحالية، التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره "غوغل"، في الوقت نفسه، فإنه بعد بدء تطبيق القيود الأمريكية الجديدة لن يكون في مقدور مستخدمي هواتف "هواوي" الاستفادة من خدمات "غوغل" الرقمية الأخرى، مثل "غوغل مابس" للخرائط و"جي ميل" للبريد الإلكتروني، وهو ما يقلل شعبية هذه الهواتف.

في سياق آخر، حركت شركة "هواوي" الصينية، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.