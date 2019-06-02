رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: العلاقات مع أمريكا لا تقبل الوساطة

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، إنه لا توجد أرضية جاهزة للتفاوض بين واشنطن وطهران، ولذلك لا يمكن لأحد الوساطة لحل الأزمة بين البلدين.

وذكر فلاحت بيشة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد نقلتها وكالة "إيسنا" الإيرانية، "أعتقد أنه لا يمكن لأحد الوساطة بين إيران وأمريكا، لأن العديد من الخلافات والمواضيع واضحة ولكن ليس هناك الأرضية الجاهزة للمفاوضات".

وأضاف البرلماني الإيراني "الأمريكيون يتحركون في ظروف غير واقعية، ولذلك لن يتخذ الإيرانيون قرارهم الدقيق في مثل هذه الظروف".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن، في وقت سابق، استعداد بلاده للعب دور لتهدئة الأوضاع في المنطقة بين واشنطن وطهران.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا، لافتا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/ أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.