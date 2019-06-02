وزير خارجية سويسرا: الإيرانيون يعانون بسبب العقوبات ويجب توصيل المساعدات

قال وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، اليوم الأحد، إن الشعب الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي، مؤكدا ضرورة ضمان توصيل المساعدات الإنسانية للإيرانيين.

وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في تيسينو، "العقوبات المفروضة على إيران تسبب معاناة كبيرة للشعب الإيراني"، مضيفا "هناك حاجة للمساعدات الإنسانية لإيران من أدوية ومواد غذائية".

وتابع كاسيس "ناقشنا هذا الأمر في واشنطن في فبراير/ شباط، وأعدنا نقاشه اليوم".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا، لافتا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/ أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.