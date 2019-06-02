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15:31 02 يونيو/ حزيران 2019
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    نتنياهو

    نتنياهو: إسرائيل لن تتحمل إطلاق النار وترد على أي عدوان بقوة

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على ثبات السياسة الإسرائيلية من ضمان أمنها واستقرارها عبر الرد على أي اعتداء يطالها بقوة أكبر.

    وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، "أطلق أمس صاروخان من الأراضي السورية على إسرائيل. أحدهما سقط داخل الأراضي السورية والثاني أصاب أراضينا في الجولان".

    ​وأضاف "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق النار هذا وأوعزت لجيش الدفاع بالقيام بعملية حازمة حيث أغار الجيش على عدة أهداف".

    وتابع "لن نتحمل إطلاق النيران على أراضينا ونرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا. هذه هي سياسة متسقة أنتهجها مع الحكومة وهكذا سنواصل العمل من أجل ضمان آمن إسرائيل".

    ​ورصد الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه إحدى المناطق شمالي إسرائيل دون وقوع إصابات.

    وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه "تم رصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه الحرمون (جبل الشيخ)"، متابعا، "لا توجد إصابات، والتفاصيل قيد الفحص".

    وكانت القوات الإسرائيلية في الجولان جددت، يوم الخميس أمس الأول، خرقها لخط "ألفا" باتجاه عمق المنطقة "المنزوعة السلاح"، التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1974 لفصل القوات بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول والتي تعد منطقة عمل قوات "الإندوف" على شريط الفصل قرب بلدة جباثا الخشب أقصى ريف القنيطرة الشمالي.

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    أخبار إسرائيل, الجيش الإسرائيلي, إسرائيل
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