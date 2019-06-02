لاريجاني: بعض الدول العربية تكرر تجربة هزائمها السابقة

ونقلت وكالة "فارس" عن لاريجاني قوله "إننا نشعر بالسرور لعمل الدولة السورية بحكمة وانتصارها بمقاومتها في مواجهة الممارسات الشريرة خلال الأعوام الأخيرة"، وذلك خلال استقباله السفير السوري في طهران عدنان محمود.
وأشار لاريجاني إلى أن "المؤتمرات الأخيرة ومنها مؤتمر مكة، حيث كررت بعض الدول العربية تجربة هزائمها السابقة"، مضيفا "هذه الدول تعقد هذه المؤتمرات وتصدر البيانات بتصور أنها ستحقق النجاح".
وأشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالحكومة السورية والرئيس العراقي لمواقفهما في المؤتمر، قائلا "الحكومة السورية والرئيس العراقي أكدا رفضهما لتلك التصريحات. سلوكيات السعوديين والإماراتيين تضر بهم على الأمد البعيد".
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