لاريجاني: بعض الدول العربية تكرر تجربة هزائمها السابقة

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، إن المؤتمرات الأخيرة خاصة مؤتمر مكة تثبت أن بعض الدول العربية تكرر تجربة هزائمها السابقة، معتبرا أن سلوكيات السعودية والإمارات تضر بهما على الأمد البعيد.

ونقلت وكالة "فارس" عن لاريجاني قوله "إننا نشعر بالسرور لعمل الدولة السورية بحكمة وانتصارها بمقاومتها في مواجهة الممارسات الشريرة خلال الأعوام الأخيرة"، وذلك خلال استقباله السفير السوري في طهران عدنان محمود.

وأضاف "ما يدعو للأسف أن بعض الدول العربية في المنطقة التأمت خلال الأعوام الأخيرة ضد سوريا وعملت ضدها إلا أنها هزمت في ظل المقاومة التي أبدتها سوريا".

وأشار لاريجاني إلى أن "المؤتمرات الأخيرة ومنها مؤتمر مكة، حيث كررت بعض الدول العربية تجربة هزائمها السابقة"، مضيفا "هذه الدول تعقد هذه المؤتمرات وتصدر البيانات بتصور أنها ستحقق النجاح".

وأشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالحكومة السورية والرئيس العراقي لمواقفهما في المؤتمر، قائلا "الحكومة السورية والرئيس العراقي أكدا رفضهما لتلك التصريحات. سلوكيات السعوديين والإماراتيين تضر بهم على الأمد البعيد".