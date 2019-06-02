طهران: تصريحات بومبيو مبنية على استمرار خطط الضغط على إيران

وصفت إيران، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنها مبنية على استمرار خطط الضغط على طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن تصريحات بومبيو حول استعداد بلاده للحوار مع طهران شريطة تغيير سلوكها "مبنية على استمرار الضغط الواسع على إيران"، مشددا على أنها لا يمكن أن تعتبر اللعب بالكلام لإخفاء أهداف سياسية إجراء عمليا مقبولا.

وتابع "اللعب بالكلام وطرح المصطلحات السياسية الجديدة لإخفاء أهداف سياسية، ليس أمرا يمكن لإيران أن تأخذه بأنه إجراء عملي"، موضحا "تغيير السياسة الكاملة لواشنطن تجاه إجراءاتها يعتبر هو الشيء القابل للاعتماد لدى طهران".

وأضاف موسوي "تصريحات بومبيو تشير إلى أنها مبنية على استمرار خطط الضغط بشكل واسع على إيران، وهذا يؤكد أيضا استمرار الإجراءات الخاطئة السابقة تجاه إيران، والتي يجب أن يتم إصلاحها من قبل الولايات المتحدة".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا، لافتا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/ أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.