لندن تتأهب لاستقبال ترامب

عُلقت أعلام كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على طريق يؤدي إلى قصر بكنجهام اليوم الأحد (2 يونيو/حزيران) في إطار استعداد لندن لزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة البريطانية.

يصل ترامب إلى بريطانيا غدا الاثنين (3 يونيو/حزيران) تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث قبل أن يشاركها والمحاربين القدماء في الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعمليات الإنزال في الحرب العالمية الثانية بمدينة بورتسموث بجنوب إنجلترا، كما سيزور أيرلندا. ومن المقرر أن يحضر ترامب أيضا الاحتفال بالمناسبة ذاتها في فرنسا يوم الخميس. وفقا لـ "رويترز".

وخلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، تستقبل الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وزوجته كاميلا ترامب وعقيلته ميلانيا في قصر بكنجهام. كما سيجريان محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويشاركان في مأدبة عشاء رسمية ويحضران احتفالات يوم النصر.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في لندن يومي الاثنين والثلاثاء (3و4 يونيو حزيران).

وهم يستمتعون بأشعة الشمس خارج قصر بكنجهام، عبر مارة عن وجهات نظر مختلفة إزاء زيارة ترامب لبريطانيا.

فقد قال أمريكي مؤيد لترامب يدعى ديف، من كاليفورنيا، إنه يأمل أن يلقي نظرة على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، بينما قالت بريطانيا من برمنجهام تدعى أليس جاكسون إنها تتفهم سبب احتجاج الناس على الزيارة لا سيما بعد تعليقات ترامب التي أيدت بوريس جونسون زعيم المحافظين كرئيس قادم للوزراء في بريطانيا.