لندن تتأهب لاستقبال ترامب

وخلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، تستقبل الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وزوجته كاميلا ترامب وعقيلته ميلانيا في قصر بكنجهام. كما سيجريان محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويشاركان في مأدبة عشاء رسمية ويحضران احتفالات يوم النصر.
ومن المتوقع حدوث احتجاجات في لندن يومي الاثنين والثلاثاء (3و4 يونيو حزيران).
وهم يستمتعون بأشعة الشمس خارج قصر بكنجهام، عبر مارة عن وجهات نظر مختلفة إزاء زيارة ترامب لبريطانيا.
فقد قال أمريكي مؤيد لترامب يدعى ديف، من كاليفورنيا، إنه يأمل أن يلقي نظرة على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، بينما قالت بريطانيا من برمنجهام تدعى أليس جاكسون إنها تتفهم سبب احتجاج الناس على الزيارة لا سيما بعد تعليقات ترامب التي أيدت بوريس جونسون زعيم المحافظين كرئيس قادم للوزراء في بريطانيا.
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