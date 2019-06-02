روحاني: يجب أن تأتينا الولايات المتحدة بالاحترام لنتفاوض معها

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه من أجل التفاوض مع إيران يجب أن تأتي الولايات المتحدة الأميركية بالاحترام، مشددا على أنه ليس أمام طهران سوى خيار المقاومة.

طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال استقباله جمعا من الأساتذة والأطباء، اليوم الأحد "من أجل التفاوض يجب أن تأتينا أميركا عن طريق الاحترام"، متابعا "الأعداء كانوا يهددون باستهدافنا واليوم يعلنون أنهم لا ينوون خوض أي حرب".

وأضاف روحاني "الأعداء في بعض الأحيان يعلنون أن لديهم شروطا للتفاوض مع إيران وفي أحيان أخرى يعلنون أنه ليس لديهم أي شرط للتفاوض مع إيران".

ولفت روحاني "اليوم يقولون إنهم فقط يسعون لأن لا نمتلك قنبلة نووية، وتصريحاتهم هذه كاذبة".

وشدد روحاني "لو كان لدينا طريق آخر غير المقاومة لصرحنا عن ذلك، لكن اليوم ليس هناك أمامنا غير المقاومة"، موضحا "الطرف الذي حطم طاولة المفاوضات ووضع العهود تحت أقدامه يجب أن يعود إلى الظروف الطبيعية التي كانت في زمن إبرام الاتفاق النووي، وحتى ذلك الوقت ليس لدينا خيار سوى الوقوف والمقاومة".