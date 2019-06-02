هلع وخوف شديدين بسبب اقتحام باخرة ضخمة ميناء إيطالي (فيديو)

Breathless view of from the cruise ship itself crashing into Venice pier #grandinavi pic.twitter.com/rSccvAyTZv— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 2, 2019
وعلى ما يبدو أن خللا فنيا قد أصاب الباخرة حيث لم تستطع التوقف عند اقترابها منالميناء، وبدأت وقتها بإطلاق صفارات الإنذار لتحذير ركاب الباخرة الأخرى والأشخاص القريبين من الميناء.
MSC Opera today……cruise crash into dock pic.twitter.com/zO4oStTqE5— Isaac##BlackStar✯ (@I_S__A__A_C_G) June 2, 2019
والجدير بالذكر أن الباخرة من نوع "أوبرا" وتبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكبا، ويبلغ ارتفاعها 54 مترا وطولها 275، مترا، وفق ما ذكرت شركة "إم.إس.سي كروزيز".
Now this is terrifying. Venice. Cruise ship. The two don’t go together. #Venice #CruiseShip pic.twitter.com/QVoN0TNi3m— WALDEMAR JANUSZCZAK (@JANUSZCZAK) June 2, 2019
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