هلع وخوف شديدين بسبب اقتحام باخرة ضخمة ميناء إيطالي (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة اقتاح باخرة ضخمة ميناء في مدينة البندقية، مما أدى إلى حالات من الرعب والخوف لدى ركاب باخرى أخرى كانت راسية في الميناء.

Breathless view of from the cruise ship itself crashing into Venice pier #grandinavi pic.twitter.com/rSccvAyTZv — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 2, 2019

وعلى ما يبدو أن خللا فنيا قد أصاب الباخرة حيث لم تستطع التوقف عند اقترابها منالميناء، وبدأت وقتها بإطلاق صفارات الإنذار لتحذير ركاب الباخرة الأخرى والأشخاص القريبين من الميناء.

MSC Opera today……cruise crash into dock pic.twitter.com/zO4oStTqE5 — Isaac##BlackStar✯ (@I_S__A__A_C_G) June 2, 2019

والجدير بالذكر أن الباخرة من نوع "أوبرا" وتبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكبا، ويبلغ ارتفاعها 54 مترا وطولها 275، مترا، وفق ما ذكرت شركة "إم.إس.سي كروزيز".