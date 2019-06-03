كوشنر: الفلسطينيون يستحقون "تقرير المصير" ولكن هناك صعوبة بحكم ذاتهم

وأضاف كوشنر: "أعتقد أنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حق تقرير المصير وأن يصبحوا قادرين بمرور الوقت، على الحكم المستقل".
وتابع كوشنر، قائلا: "إن الفلسطينيين بحاجة لوجود نظام قضائي عادل وحرية صحافة وحرية تعبير والتسامح مع كل الأديان" قبل أن تصبح المناطق الفلسطينية أماكن "قابلة للاستثمار".
وسئل كوشنر عما إذا كان قد فهم سبب عدم ثقة الفلسطينيين فيه، فقال: "لست هنا كي أكون محل ثقة وأعتقد أن الشعب الفلسطيني سيحكم على الخطة بناء على ما إذا كان يرى أن هذا سيسمح له بتحقيق حياة أفضل أم لا".
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