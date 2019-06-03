ترامب يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مطار ستانستد في لندن، اليوم الاثنين، وذلك في زيارة دولة للمملكة المتحدة.

وتأتي زيارة ترامب، التي ستستمر 3 أيام، تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث، قبل أن يشاركها والمحاربين القدماء في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لعمليات الإنزال في الحرب العالمية الثانية بمدينة بورتسموث بجنوب إنجلترا، كما سيزور أيرلندا. ومن المقرر أن يحضر ترامب أيضا الاحتفال بالمناسبة ذاتها في فرنسا يوم الخميس، وفقا لـ "رويترز".

وخلال زيارته ، تستقبل الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وزوجته كاميلا ترامب وعقيلته ميلانيا في قصر باكنغهام. كما سيجريان محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويشاركان في مأدبة عشاء رسمية ويحضران احتفالات يوم النصر.

JUST IN: Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive in the U.K. for three-day state visit. https://t.co/bSYCHhSHwn pic.twitter.com/9XBMliW0HF — ABC News (@ABC) June 3, 2019

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في لندن، يومي الاثنين والثلاثاء (3و4 يونيو حزيران).

وهم يستمتعون بأشعة الشمس خارج قصر بكنغهام، عبر مارة عن وجهات نظر مختلفة إزاء زيارة ترامب لبريطانيا.

وقال أمريكي مؤيد لترامب يدعى ديف، من كاليفورنيا، إنه يأمل أن يلقي نظرة على الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة، بينما قالت بريطانية من برمنغهام تدعى أليس جاكسون، إنها تتفهم سبب احتجاج الناس على الزيارة لا سيما بعد تعليقات ترامب التي أيدت بوريس جونسون زعيم المحافظين كرئيس قادم للوزراء في بريطانيا.