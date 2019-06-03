ترامب: الشركات تغادر الصين إلى دول أخرى من بينها أمريكا لتجنب دفع الرسوم على الواردات

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الصين تدفع دعما كي تتمكن من مواصلة بيع منتجاتها في الولايات المتحدة، والعديد من الشركات تغادر الصين إلى دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، لتجنب دفع الرسوم".
China is subsidizing its product in order that it can continue to be sold in the USA. Many firms are leaving China for other countries, including the United States, in order to avoid paying the Tariffs. No visible increase in costs or inflation, but U.S. is taking Billions!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019
وتابع ترامب أنه جراء ذلك، "لا توجد زيادة ظاهرة في التكاليف أو التضخم، ولكن الولايات المتحدة تجني المليارات".
يذكر أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت بعد الـسادس من تموز/ يوليو عام 2018 مع دخول فرض رسوم جمركية متبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنوياً.
من جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.
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