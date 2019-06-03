بريطانيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى باكستان

استأنفت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى باكستان بعد توقف دام 11 عاما، على خلفية هجمات في إسلام أباد، راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وجريح.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشركة ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعيا بين لندن وإسلام أباد، ابتداء من الاثنين، أي قبل يوم من عطلة عيد الفطر.

#WelcomeBAck British airways resumes flights to #Pakistan. A good news for people of Pakistan. pic.twitter.com/C36qg8t5jU — Tariq Mahmood Malik (@TM_Journalist) June 3, 2019

​واستقبل وزير الطيران، غلام ساروار، وعددا من المسؤولين الباكستانيين إضافة إلى توماس درو، كبير الدبلوماسيين البريطانيين في باكستان، المسافرين على الرحلة الأولى التي وصلت المطار.

وعلقت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى باكستان، عقب تفجير استهدف فندق الماريوت بإسلام أباد في 20 سبتمبر/ أيلول 2008، راح ضحيته 54 قتيلا على الأقل وأصيب 270 آخرين.