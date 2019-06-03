رجل يقتل زوجته ويعلقها في شجرة بعد إصابتها بمرض

وقع الحادث الأربعاء الماضي، في قرية سيكاربور، القريبة من مدينة لاركانا في إقليم السند، الذي شهد تفشي فيروس "الإيدز" بشكل متكاثر وصل إلى المئات، منذ شهر مارس/ آذار، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

يقول رئيس الشرطة المحلية، ساجد سيدوزاي، إن المرأة أثبتت إصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة مؤخرا، ولكن اشتبه زوجها في أنها خانته ومارست الجنس مع شخص آخر، فقام بقتلها.

وألقت الشرطة مؤخرا القبض على طبيب، لتحديد ما إذا كان قد نشر فيروس "الإيدز" عن عمد في لاركانا، حيث سجلت السلطات هناك أكثر من 23 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2017.

ويشتبه مسؤولون في قطاع الصحة في باكستان، أن السبب وراء هذا الانتشار للمرض، مرتبط بإعادة استخدام المحاقن وعمليات نقل دم دون اتباع إجراءات الفحص والاختبار اللازمة.