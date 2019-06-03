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16:40 03 يونيو/ حزيران 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    خطوات دستورية لعزل الرئيس الأمريكي... من يخلف ترامب في حال الإطاحة به

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    الأسبوع الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتعرض لضغوط متنامية من تحقيقات متعددة في تصرفاته وفي إدارته، ما يدور من كلام عن عزله من منصبه من خلال توجيه الاتهام له في الكونغرس بأنه "قذر وبذيء ومقزز".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن 24 مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Leah Millis
    ترامب: العزل كلمة قذرة وسيئة ومقززة
    يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة عزل الرئيس رغم أنه لم يحدث أن تم عزل أحد رؤساء الولايات المتحدة من خلال تلك العملية الشاقة.

    ويحبذ بعض الأعضاء في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الشروع في هذه العملية. غير أن مجلس الشيوخ الذي سينتهي إليه بحث الأمر يخضع لسيطرة الجمهوريين. ومن المستبعد أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم يتحول الرأي العام بشدة تأييدا لهذه الخطوة.

    في هذا التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" الخطوات التي يتم من خلالها عملية عزل الرئيس الأمريكي، وما يقوله الدستور الأمريكي عن عزل الرئيس.

    استحدث مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس وكانوا يخشون إساءة السلطات الممنوحة له. ولذلك أدرجوا عملية العزل كجزء لا يتجزأ من الدستور.

    ومنح الدستور مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه الاتهام للرئيس ومجلس الشيوخ السلطة الحصرية لنظر دعوى العزل كما كلف رئيس قضاة المحكمة العليا برئاسة جلسات العزل في مجلس الشيوخ.

    ما هي الحالات التي يتوجب عزل الرئيس فيها؟

    ويجوز عزل الرئيس بمقتضى الدستور بسبب "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى والجنح". وليس ثمة ما يوضح معنى ذلك على وجه الدقة. ومن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد وغيره من مظاهر إساءة السلطة بما في ذلك محاولة تعطيل الإجراءات القضائية.

    وقال جيرالد فورد وهو نائب للرئيس قبل أن يصبح رئيسا في 1974 "المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ".

    وحل فورد محل الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل أن يتحرك الكونجرس لعزله.

    كيف يتم العزل؟

    تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب الذي يناقش الأمر ويجري تصويتا على توجيه اتهامات للرئيس من خلال الموافقة على قرار بذلك أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضوا.

    وإذا وافق المجلس على القرار تجري وقائع المحاكمة في مجلس الشيوخ. ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين ويرأس الجلسات كبير القضاة.

    ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله. ولم يسبق قط أن حدث ذلك.

    وقد وجه مجلس النواب اتهامات للرئيسين أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998 لكنهما احتفظا بمنصب الرئاسة بعد تبرئتهما في مجلس الشيوخ.

    ترامب
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    ترامب يعلن عن إقالة مستشار جديد في فريقه
    هل يجوز للمحكمة العليا إلغاء قرار العزل؟

    لا. وقد قال ترامب على تويتر إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذا حاول مجلس النواب توجيه الاتهام إليه. غير أن مؤسسي الولايات المتحدة رفضوا صراحة السماح باستئناف قرار الإدانة الصادر من مجلس الشيوخ أمام القضاء الاتحادي.

    دليل المخالفة؟

    في المحاكم الجنائية العادية يطلب القاضي من هيئة المحلفين إصدار قرار بالإدانة إذا كان هناك "دليل يتجاوز الشك المعقول" وهو ما يعد شرطا مشددا إلى حد ما. أما إجراءات العزل مختلفة. ويمكن لمجلسي النواب والشيوخ تحديد معاييرها الخاصة للدليل.

    ما هي تفاصيل أعضاء الحزبين في الكونجرس؟

    يوجد 235 عضوا من الديمقراطيين و197 من الجمهوريين بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب. ولذلك فإن بوسع الديمقراطيين توجيه الاتهام لترامب دون أي دعم من الجمهوريين.

    وفي عام 1998 عندما كانت الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب صوت أعضاء كل حزب من الحزبين بما يتفق مع سياسة حزبه وكانت النتيجة توجيه الاتهام لكلينتون الديمقراطي.

    ويوجد في مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين.

    وفي حال إدانة مجلس الشيوخ لترامب، (وهو أمر غير مرجح)، يصبح نائب الرئيس مايك بنس رئيسا لما يتبقى من فترة رئاسة ترامب التي تنتهي في 20 يناير كانون الثاني 2021.

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    مجلس الشيوخ الأمريكي, مجلس النواب الأمريكي, مجلس النواب, البيت الأبيض, أمريكا
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