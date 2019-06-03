إلقاء القبض على رجل يحمل سكينين في مطار غاتويك بلندن

أعلنت قوات الأمن في مقاطعة ساسكس، أنها قامت باعتقال رجل مسلح بسكاكين في مطار غاتويك بلندن.

ووقعت الحادثة مساء أمس الأحد في مطار غاتويك، حيث حاول الرجل المرور عبر منطقة التفتيش وهو يأرجح بسكاكين المطبخ، واستخدمت الشرطة أثناء اعتقاله بنادق صاعقة كهربائية.

Police taser knifeman holding two huge blades at Gatwick Airport https://t.co/XqkDZF0XZ8 — Giles Thompson (@RalphieVio) June 3, 2019

وتفيد التقارير بأنه تم اتهام الرجل البالغ من العمر 30 عاما، الذي لم يكن في المطار للسفر، بحيازة أسلحة وتهديدات.

ونتيجة لهذا الحادث، الذي لم تعتبره الشرطة حادثا إرهابيا، لم يصب أي من الركاب وضباط الشرطة.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، فقد تم إخلاء المطار جزئيا.