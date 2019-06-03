ديوان نتنياهو لم يعلق على تقارير حول خطط للاتفاق مع روسيا حول سوريا

لم يعقب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تقارير وسائل إعلام حول نية إسرائيل والولايات المتحدة تقديم اقتراح إلى روسيا، خلال لقاء كبار المسؤولين الأمنيين من الدول الثلاث في القدس، يشمل الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، مقابل كبح نفوذ إيران.

تل أبيب — سبوتنيك . قالت موظفة الديوان، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك"، حول التحضير لمشاورات سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، للتو "تم إقرار عقد هذا الاجتماع".

هذا وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان في اجتماع أمني ثلاثي في القدس، تقديم اقتراح لروسيا بالاعتراف بشرعية الرئيس السوري، بشار الأسد، ورفع العقوبات عن السلطات السورية، إذا وافقت موسكو على كبح النفوذ الإيراني في هذه الدولة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، أن الكرملين يدعو للحذر فيما يتعلق بتقارير إعلامية حول اقتراح الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، مقابل احتواء روسيا للنفوذ الإيراني في سوريا.