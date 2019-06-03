ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يستهدف المدنيين في إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده يستهدف المدنيين الأبرياء.

طهران — سبوتنيك. نشر الوزير الإيراني على موقع "تويتر" مقطع فيديو، وكتب معلقا عليه: "هذا الطفل الصغير لا تستطيع والدته الحصول على ساقين اصطناعية لإكمال نموه ومسيرة حياته… بهذه الطريقة تقوم واشنطن بمعاقبة الأطفال".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاقب المدنيين من خلال الحرب الاقتصادية التي يشنها على الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن الحرب الاقتصادية والمفاوضات "مع أو دون شروط مسبقة" لا يجتمعان.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي يوم 8 أيار/ مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي — 52"، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.