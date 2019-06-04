ترامب في موقف محرج وهذه المرة مع الملكة البريطانية (صور)

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا ولقائه بالملكة إليزابيث الثانية.

حيث لم يتعرف الرئيس الأمريكي على هدية كان قد قدمها للملكة البريطانية في زيارة سابقة، بحسب ما نقل موقع "ITV".

فخلال زيارته لقصر باكنغهام مشى الرئيس الأمريكي والملكة بجانب تمثال صغير لحصان، لتبادره الملكة البريطانية بالسؤال إن كان يذكر هذا التمثال، ليجاوبها ترامب بالنفي.

Video: the Queen (& @RCT Director Peter Knox) show the Trumps the Declaration of Independence & portraits of George Washington & George III pic.twitter.com/761SvYeB5f — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) ٣ يونيو ٢٠١٩

من جهته قال مدير المجموعة الملكية، تيم نوكس، بأن ترامب قدم هذا التمثال كهدية للملكة في حفل للشاي في يوليو/تموز الماضي.

Trump was also shown the pewter horse that he’d given the Queen last year in his visit to Windsor. He was asked if he recognised it and he said “no”! Melania came to his rescue and said “I think we gave that to the Queen”. pic.twitter.com/SaIXvhUb7P — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) ٣ يونيو ٢٠١٩

وحاول ترامب احتواء الموقف بالإجابة بأن جميع الخيول تشبه بعضها البعض، في الوقت الذي قال بأن ميلانيا ترامب قد تعرفت على الهدية وهو أمر لطيف.

The Queen shows the Trumps “Scottish links” including a bolt of Harris tweed, a book of tartans and pictures of King Edward VIII as PoW playing golf at St Andrews & her father as duke of York. Trump liked the golf pictures! pic.twitter.com/kASOEAGBMz — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) ٣ يونيو ٢٠١٩

وتشهد زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا عقد عدد من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة بالإضافة للقاء مع الملكة بقصر باكنغهام.