تسجيل
14:08 04 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة

    هل تقبل دمشق صفقة مع واشنطن

    © Sputnik .
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان عرض صفقة سياسية على سوريا.

    وتعتزم واشنطن وتل أبيب عرض صفقة قد تفضي إلى رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا مقابل انسحاب عسكري إيراني منها خلال اجتماع أمريكي إسرائيلي روسي مرتقب في القدس، وفقا لتقارير إعلامية.

    وكان مصدر في مجلس الأمن الروسي قد صرح بأن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قد يجتمع مع مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون ورئيس مجلس الأمن الإسرائيلي مائير بن شابات في نهاية يونيو/حزيران في القدس لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي.

    دبابات إسرائيلية تخترق خط ألفا في الجولان
    © Sputnik . Ali Hassoun
    دبابات إسرائيلية تخترق "خط ألفا" في الجولان

    روسيا

    ويشار إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل سيقترحان خلال اجتماعهما المرتقب مع أمين مجلس الأمن الروسي، المقايضة "بالحد من النفوذ الإيراني" في سوريا مقابل أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على حكومة بشار الأسد وتعترف "بشرعية" الرئيس السوري.  

    وصدر تعليق على هذا الخبر من قبل الناطق الرئاسي الروسي حيث دعا الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف إلى ضرورة الحذر من أخبار من هذا القبيل منوها إلى أنها قد تكون مختلقة.

    ومن جانبه أكد سيناتور روسي أن روسيا ترفض المساومة حول شرعية الرئيس بشار الأسد. وقال السيناتور أوليغ موروزوف، عضو اللجنة الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، لـ"سبوتنيك" إن شرعية الرئيس السوري أمر لا يقبل أي مقايضة. أما المسائل المتعلقة بالوجود الأجنبي في سوريا "فنحن مستعدون لمناقشتها في سياق حل كافة المسائل التي تخص سوريا بالوسائل السياسية" كما قال السيناتور موروزوف.

    ولا يمكن في أية حال أن تقرر روسيا أمرا يخص سوريا نيابة عن السوريين وفقا لما قاله فلاديمير جاباروف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، لصحيفة "ازفستيا".

    وفي ظن فيتالي نعومكين، رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإن بشار الأسد لا ينوي "إبرام" أي صفقة مع الأمريكيين.

    سوريا  

    وذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة أن سوريا لا تنوي رفض الاستعانة بالعسكريين الإيرانيين، وترفض أن يغادروا الأراضي السورية مقابل أن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها.

    الجيش السوري يطارد دواعش البادية... ويتحوط من دعمهم أمريكيا قرب التنف
    © Sputnik . Ahmad Kenani
    الجيش السوري يطارد "دواعش" البادية... ويتحوط من دعمهم أمريكيا قرب التنف

    وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب إن سوريا ترفض أي صفقة بشأن الوجود الإيراني مشددا على أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يحق لهما أن تمليا شروطهما على الحكومة السورية، قبل أن يضيف أن دمشق لم تتلق أي اقتراح رسمي من الأمريكيين حتى الآن.

    ولا ترفض سوريا بدء الحوار مع الولايات المتحدة ولكنها ترى أنه من الضروري أن يدور الحوار أولاً حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان ورحيل القوات الأمريكية عن التنف.

    وقال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، للصحيفة الروسية إنه لا يرى مبررا للتفاوض حول رفع العقوبات قبل رحيل القوات الإسرائيلية والأمريكية عن الجولان والتنف.

    إيران

    ولا يستبعد الخبير سعيد جعفروف إمكانية أن تقدم إيران تنازلات. وقال الخبير لصحيفة "فزغلاد" إن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد أعلنت استعداد الجمهورية الإسلامية لتقليل وجودها في سوريا أو إنهائه في حالة ما "إذا استقر الوضع واقتربت مكافحة الإرهاب من نهايتها".

    انظر أيضا:

    دمشق تتحدث عن اتهامات "مزيفة" ضد سوريا في مجلس الأمن
    ديوان نتنياهو لم يعلق على تقارير حول خطط للاتفاق مع روسيا حول سوريا
    إعلام: الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان عرض صفقة على روسيا بشأن سوريا
    الكلمات الدلالية:
    تصريحات, اقتراح, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    Красочный забег в Лужниках
    ملعب لوجنيكي يتلون بألوان قوس قزح
    بروتوكولات لقاء الملكة البريطانية!
    لماذا كل هذه البروتوكولات
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك