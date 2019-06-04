ترامب ينام خلال خطاب الملكة إليزابيث (فيديو)

لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمالك نفسه، فغلب عليه النعاس بينما كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلقي خطابا ملكيا بمناسبة زيارة الرئيس وعدد من أفراد عائلته إلى المملكة المتحدة.

فخلال مشاركة الرئيس الأمريكي في مأدبة بقصر بكنغهام ضمن زيارة أحد أهدافها التأكيد على العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وبريطانيا، التقطت عدسات الكاميرا الرئيس ترامب وقد غلبه النعاس، وظهر وهو يغمض عينيه مرارا قبل أن يستجمع قواه ويصحو تجنبا للإحراج.

The President of the United States, Donald Trump, falling asleep as Her Majesty The Queen delivers her State banquet speech…pic.twitter.com/EdXh15XMre — Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) ٣ يونيو ٢٠١٩

وكانت الملكة البريطانية قد أكدت في كلمتها الثقة بأن القيم المشتركة لأمريكا وبريطانيا والمصالح المشتركة ستظل تجمع بين البلدين.

وأضافت "نحتفل الليلة بتحالف ساعد في ضمان سلامة ورخاء شعبينا لعقود من الزمن، وأعتقد أنه سيستمر لسنوات طويلة قادمة".