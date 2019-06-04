ماي: ترامب اقترح مقاضاة الاتحاد الأوروبي ولكني لم أفعل ذلك وتوصلنا لاتفاق

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عليها مقاضاة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصفقة البريكست.

القاهرة — سبوتنيك. قالت ماي في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب اليوم الثلاثاء في لندن "الرئيس ترامب اقترح مقاضاة الاتحاد الأوروبي ولكنني لم أفعل ذلك وتوصلنا لاتفاق".

من جانبه قال ترامب "لو كنت في مكان رئيسة الوزراء لقاضيت الاتحاد الأوروبي لكنها مفاوضة أفضل مني وتستحق الثناء على ما قامت به".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منذ أيام عن كامل دعمه لحملة بوريس جونسون، لكي يكون رئيس وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي.

وقال في لقاء أجرته معه صحيفة "ذا صن": "أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

كما حث ترامب جميع المرشحين للمنصب، بالتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي لبريطانيا.