برلماني إيراني: نقترب من مرحلة تراجع أمريكا عن عقوباتها علينا

أوضح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت قريبة من احتمال رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

طهران — سبوتنيك. وكتب فلاحت بيشة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "لقد أدارت طهران وواشنطن التوتر بينهما بطريقة وضعت فيها الأطراف الثالثة على الهامش".

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "لا ضرورة لاستمرار وجود البوارج العسكرية والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة"، وذلك في أول تصريح شبه رسمي من الجانب الإيراني، يشير إلى بدء خفض التوتر بين أمريكا وإيران.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تشدد فيه أمريكا العقوبات والضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.