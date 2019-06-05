البحرية الأمريكية: طائرة روسية أجرت ثلاثة اعتراضات لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للأسطول السادس: "في 4 حزيران/ يونيو 2019 جرى اعتراض طائرة أمريكية من طراز" بي- 8 إي" بوسيدون كانت تحلق في المجال الجوي الدولي للبحر المتوسط من قبل طائرة روسية طراز" سو- 35 " ثلاث مرات خلال 175 دقيقة، واعتبر هذا المواجهة غير آمنة، كون الاعتراض الأول والثالث كان آمنين بينما الاعتراض الثاني كان غير آمن".
وتنتمي طائرة "سو-35" إلى الجيل الرابع (+ +) من الطائرات المقاتلة. وقد صنعت روسيا مقاتلة الجيل الخامس. وتأكد نائب وزير الدفاع خلال زيارته إلى مصنع الطائرات في مدينة كوسومولسك من إتمام الاستعدادات لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وتفقد النموذج العملي الأول من مقاتلة الجيل الخامس الذي ستتسلمه القوات الجوية الفضائية الروسية في نهاية عام 2019.
وتستطيع مقاتلة "سو-57" التي تعتبر من الطائرات الخفية التي يصعب اكتشافها بواسطة الرادار أن تنازع أي مقاتلة من مقاتلات العدو، وتقدر أيضا على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.
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