لأول مرة...الصين تطلق صاروخا من منصة بحرية

تم إطلاق "تشان جين-11" من منصة موجودة في البحر الأصفر. وكان يوجد على متن الصاروخ الحامل 4 مركبات فضائية. وتم الإطلاق في 12:06 بالتوقيت المحلي (07:06) بتوقيت موسكو، وفقا للتلفزيون المركزي لجمهورية الصين الشعبية.

ووفقا للإدارة الوطنية للفضاء في الصين، يجب أن تسقط شظايا الصاروخ في المياه الدولية في شمال المحيط الهادئ، ولن تعرض الشظايا للخطر المناطق البحرية القريبة، لأن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب.

"تشان جين-11" صاروخ فضائي من أربع مراحل. ومصمم من أجل إيصال الأقمار الصناعية الخفيفة إلى المدار المتزامن مع الشمس.

وقامت الصين، في وقت سابق، باختبار صاروخ نووي من الجيل الجديد، وظهر الفيديو في الإنترنت.