ترامب: هناك دائما فرصة لعمل عسكري ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الفرصة دائما تظل قائمة لقيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، لكنه أضاف في الوقت ذاته إنه يفضل التفاوض مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأضاف ترامب في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريا ضد إيران، فقال: "الاحتمال وارد دائما"، بحسب موقع "سي إن بي سي".

تأتي تصريحات ترامب بعد أن سرعت إدارته الشهر الماضي من وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

في سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه من أجل التفاوض مع إيران يجب أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بالاحترام، مشددا على أنه ليس أمام طهران سوى خيار المقاومة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال استقباله جمعا من الأساتذة والأطباء، يوم الأحد الماضي: "من أجل التفاوض يجب أن تأتينا أمريكا عن طريق الاحترام"، متابعا "الأعداء كانوا يهددون باستهدافنا واليوم يعلنون أنهم لا ينوون خوض أي حرب".

وأضاف روحاني: "الأعداء في بعض الأحيان يعلنون أن لديهم شروطا للتفاوض مع إيران وفي أحيان أخرى يعلنون أنه ليس لديهم أي شرط للتفاوض مع إيران".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.