فيلم رعب...صورة لإيفانكا ترامب وكوشنر تشعل مواقع التواصل (صورة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت كلا من ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، مع زوجها جاريد كوشنر، وهما ينظران من نافذة قصر باكنغهام البريطاني.

الصورة التي تم التقاطها خلال زيارة إيفانكا لقصر باكنغهام بعد توجيه دعوة لها لحضور عشاء مغلق، تبدو للوهلة الأولى عادية.

إلا أن متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أظهروا اهتماما واضحا بها، حيث وصفوا نظرات إيفانكا وزوجها وملامح وجههما بالحزينة.

Looking forward to another great day in London. #USStateVisit pic.twitter.com/YwiP2yoZgb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) ٤ يونيو ٢٠١٩

ويعلق أحدهم، قائلا بأنها أشبه ما تكون بمقطع من فيلم رعب يعرف باسم "Children of the Corn".

Children of The Corn: The Adult Years pic.twitter.com/gsYaVHYjqy — Blue New World (@BlueNewWorld) ٤ يونيو ٢٠١٩

وعلق أحدهم، قائلا: "هل تريد الشعور بتقدم السن؟ هذا ما يبدو عليه أطفال الذرة".

Want to feel old? This is what the children of the corn look like now. pic.twitter.com/WXfXkHNXNI — G (@XGroverX) ٣ يونيو ٢٠١٩

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل في 3 يونيو/حزيران، إلى بريطانيا في زيارة رسمية برفقة زوجته ميلانيا ترامب وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقد قامت إيفانكا بزيارة رسمية لمتحف فيكتوريا وألبرت، والذي يقام فيه حاليا معرضان مخصصان لداري الأزياء "كريستيان ديور" و"ماري كونت".