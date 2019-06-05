روحاني: لا نرغب في مواجهة القوى العظمى لكن سنرد بحزم على أي اعتداء

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا ترغب بمواجهة الدول والقوى العظمى، ولكنها سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء تتعرض له.

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، حسبما نقلت وكالة فارس، إن "إيران تسعى لتعزيز الأمن في المنطقة، ولا ترغب أبدا بمواجهة الدول والقوى العظمى، ولكنها سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء تتعرض له".

وتابع روحاني أن:

سلوك السعودية والإمارات تجاه اليمن وقطر وإيرن يضر كل المنطقة.

ومن جهته قال أمير قطر، "إن بلاده تأمل بتوسيع العلاقات مع إيران في المجالات، مضيفا أن رؤية قطر وإيران متقاربة في العديد من مسائل المنطقة، وهناك اتصال مستمر بين البلدين".

وأكد أمير قطر تأييده لاقتراح أمير الكويت لخفض التوتر الحاصل في المنطقة، مشيرا إلى أن "الحوار هو الطريق الوحيد لخفض التوتر في المنطقة".