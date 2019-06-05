أمريكا والنرويج وبريطانيا يؤكدون أن المجلس العسكري بالسودان عرض العملية الانتقالية للخطر

أدانت دول الترويكا المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، فضّ الاعتصام في الخرطوم، وقالت إن المجلس العسكري الانتقالي عرض العملية الانتقالية والسلام بالسودان إلى خطر كبير.

القاهرة-سبوتنيك. قالت الدول الثلاثة في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء. "تدين البلدان الثلاثة الهجمات العنيفة في 3 يونيو/حزيران، التي أسفرت عن مقتل الكثير من المتظاهرين المدنيين السلميين وإصابة آخرين".

وأضاف: "بإصداره تعليمات بتنفيذ الهجمات، عرض المجلس العسكري الانتقالي السلام والعملية الانتقالية في السودان إلى الخطر".

ودعا البيان لنقل السلطة إلى حكومة بقيادة مدنية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يلعب دورا هاما في حل الأزمة بالسودان.

ولفت إلى أن قرار المجلس العسكري وقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإجراء انتخابات عامة في غضون تسعة أشهر "مثير للقلق".